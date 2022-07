Cadavere trovato nel parco della Marinella a Napoli Dalle prime indagini sarebbe di un uomo di origine africana

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione e' stato scoperto ieri pomeriggio nel 'parco della Marinella' in via Vespucci a Napoli, dove sono intervenuti i carabinieri forestali di Napoli e quelli della stazione di Napoli borgo Loreto. Il corpo sembrerebbe quello di uomo di origini africane. La salma e' stata sequestrata e solo l'autopsia potra' chiarire le cause del decesso. Indagini in corso dei militari della compagnia Stella per identificare il corpo e chiarire la dinamica della morte.