Crolla una giostra al luna park: ferite 10 persone Nessuno è in pericolo di vita: indagano i carabinieri

Una giostra e' crollata ieri sera in un luna park allestito a Palma Campania (Napoli). Dal crollo sono rimaste ferite 10 persone. I feriti sono lievi e non ci sono persone in pericolo di vita. Sul posto, in via Querce, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Nola, i rilievi sono stati effettuati dai militari del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Sull'accaduto indagano i carabinieri della stazione di Palma Campania.