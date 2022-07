Napoli: medico dimette paziente e scatta l’aggressione Giuseppe Alviti: "Militarizzare subito gli ospedali"

Erano le ore 4.30 della notte scorsa al pronto soccorso quando il medico di turno,dopo tutti i dovuti accertamenti del caso, decide di dimettere un paziente che si era presentato in serata per crisi ipertensiva. Sia il paziente che i parenti non sono stati contenti di questa decisione ed è scattata l’aggressione. Prima vittima la guardia giurata, poi i parenti hanno incominciato ad offendere due infermiere di turno per focalizzarsi sull’ultima spintonandola e graffiandola sul collo. Quest’ultima ha sporto regolare denuncia, per lei 5 giorni di prognosi per le ferite riportate. Sull argomento è intervenuto il leader dell'associazione nazionale guardie particolari giurate che ancora una volta ha richiesto di militarizzare gli ospedali prima che scappi il morto.