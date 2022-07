Spari e sangue durante la rapina al distributore di benzina, caccia ai banditi Vittima innocente un uomo di 59 anni ferito a una gamba a Giugliano sull'asse mediano di Napoli

Un uomo di 59 anni è stato ferito a una gamba da colpi di arma da fuoco esplosi durante una rapina a un distributore di carburanti sull'Asse mediano, strada statale che collega i comuni a nord di Napoli.

Due rapinatori, uno dei quali armato di pistola, ha tentato una rapina ai danni del titolare del distributore di carburanti, al km 12 dell'Asse mediano in direzione Lago Patria; durante la rapina, per cause ancora in corso di accertamento, i malviventi avrebbero esploso alcuni colpi di arma da fuoco. Due di questi hanno colpito di striscio la gamba del 59enne, che era in compagnia del titolare della pompa.

Il ferito è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania (Napoli) e non è in pericolo di vita. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della compagnia di Giugliano, intervenuti sul posto.