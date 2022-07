Tribunale di Torre Annunziata, 22 rinvii a giudizio per l'housing sociale Il giudice Ferdinando Iannone ha mandato a giudizio amministratori e tecnici coinvolti nel caso

In serata è stato lo stesso sindaco Piergiorgio Sagristani ad annunciare il rinvio a giudizio pronunciato dal Gup di Torre Annunziata, dott. Fernanda Iannone, per tutti i 22 indagati nel procedimento sull'housing sociale la cui prima udienza è stata fissata per il prossimo 16 settembre.

"I provvedimenti non si commentano. Affronteremo serenamente il dibattimento perché continuiamo a confidare nella leggittimità del procedimento amministrativo, nella nostra totale estraneità alle contestazioni elevate e, soprattutto, nella giustizia che vede la massima espressione nella istruttoria dibattimentale - ha dichiarato il sindaco - Abbiamo altresì saputo che il Gup si è riservato relativamente alla cosa che come ho sempre detto più ci sta "a cuore" cioè l'incidente di esecuzione per lo sgombero degli assegnatari!!! Sono fiducioso e spero che per questa decisione si possa aspettare finchè un tribunale dopo la fase dibattimentale emetti la sentenza sui reati contestati e sulla leggittimità dell'intervento! Abbiamo sempre agito nell'interesse dei cittadini e della nostra comunità e stare insieme a loro in questo cammino dibattimentale ci Onora! Continuiamo ad andare avanti fiduciosi nella giustizia ed a lavorare per il bene della comunità".

Oltre al sindaco e al progettista e costruttore Antonio Elefante il rinvio a giudizio a riguardato altri 20 indagati tra assessori, consiglieri comunali, tecnici e consulenti che hanno concorso all'approvazione del progetto residenziale giudicato abusivo dalla Procura oplontina e come confermano i pronunciamenti di Tar, Consiglio di Stato, Tribunale del Riesame.