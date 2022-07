Napoli. Bomba in pescheria, Meloni: arrestare i colpevoli Dopo l'attentato contro l'esercizio di Peppe Di Napoli, intervento della leader di Fratelli d'Italia

"Colpita da una bomba la famosa pescheria di Peppe di Napoli, conosciuto in tutta la città e in rete per la sua simpatia e per il suo amore verso la cucina. Speriamo che gli autori di questo criminale episodio, l'ennesimo che colpisce il lavoro di imprenditori che ogni giorno si spaccano la schiena per mandare avanti un'attività, vengano riconosciuti e arrestati al più presto". Lo scrive su Facebook la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.