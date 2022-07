Tre napoletani in trasferta a Viareggio hanno scippato l'orologio a Lecrerc Il campione di Formula 1 raggirato con la richiesta di un selfie. Ma l'orologio aveva una dedica

Sono tre napoletani, pregiudicati, gli autori della rapina a Viareggio ai danni del campione Ferrari di Formula 1 Charles Leclerc. Uno scippo da manuale: prima si sono finti dei fans, hanno chiesto un selfie per distrarre la vittima, poi lo strappo dell'orologio. Poi però una volta tornati a Napoli l'amara sorpresa: l'orologio era difficile da piazzare, nessuno era disposto a comprarlo. Il motivo? Sull'orologio c'era la dedica. All’altezza della cassa, portava la dedica al campione Ferrari Charles Leclerc, un omaggio riservato a pochissimi campioni dalla casa produttrice Richard Mille.

A quanto trapelea dalle indagini i tre malviventi sono dei professionisti del ramo e da anni realizzano colpi in trasferta in zone di lusso. Subito dopo lo scippo e la fuga, i tre hanno pure festeggiato. Il valore dell'orologio si attesta intorno ai due milioni di euro, ma quando il pezzo viene portato ai quartieri arriva la delusione. Sono seguite settimane febbrili alla ricerca del ricettatore che prendesse l'orologio ma non è stato facile. Dalle indagini è emerso che alla fine qualcuno lo ha comprato, anche se a un prezzo molto più basso e probabilmente non è un acquirente napoletano. Le indagini della polizia continuano.