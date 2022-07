Ladri seriali nell’area a nord di Napoli: cittadini e commercianti nel terrore Borrelli: "Devono essere presi. Lamorgese ora passi ai fatti"

Sarebbero dei ladri seriali i due che hanno assaltato l’esercizio di distributori automatici 24h di Casalnuovo con delle spranghe, il cui episodio è stato denunciato dal Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

Infatti i due malviventi avrebbero messo a segno, una settimana prima, un altro colpo all‘interno di una pizzeria di Sant’Arpino, dove, dopo essersi introdotti furtivamente e aver preso diverse cose, hanno portato via il registratore di cassa.

“Ho visto il video del distributore a Casalnuovo, sono gli stessi che hanno rubato nella mia pizzeria una settimana fa, si chiamano pure per nome. Girano con una Smart nera a 2 posti” - racconta il titolare della pizzeria che si è rivolto al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

Come capita di frequente, anche in questo caso i danni hanno di gran lunga superato il valore del bottino. “Per 70 euro di monete in cassa mi hanno fatto 500 euro di danni alle serrande.”- conclude il ristoratore.

“Chiediamo alle forze dell’ordine di aprire una "caccia all’uomo" e di consegnare questi due delinquenti alla giustizia. Cittadini e commercianti sono esasperati. Serve un irrobustimento della rete di videosorveglianza e più uomini in campo a combattere la criminalità. Il Ministro Lamorgese, dopo le parole, passi ai fatti concreti.” - dichiara Borrelli.