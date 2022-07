Pistola alla nuca del turista: "Dammi l'orologio", poi glielo ridà: "E' falso" E' accaduto domenica sera in piazza Trieste e Trento, salotto buono di Napoli

Rapinato dell'orologio da un malvivente che gli punta una pistola alla tempia mentre e' seduto al tavolino di un bar, in piazza Trieste e Trento, nel cuore di Napoli.

E' accaduto domenica sera in piazza Trieste e Trento, 'salotto buono' di una citta' affollatissima di turisti.

Vittima dell'aggressione un vacanziere svizzero in compagnia di un connazionale: a rendere singolare la vicenda, il fatto che poco dopo ai due, ancora scossi per l'accaduto, si sia avvicinato un ragazzo per restituire l'orologio. Era un falso di poco valore. L'intera scena e' stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del locale, che ora sono all'esame degli investigatori. Il rapinatore era appostato in una vettura parcheggiata nei pressi.

L'uomo scende dall'auto, estrae la pistola, la punta alla testa del turista che si sfila l'orologio e glielo consegna. E' quasi mezzanotte, ma i tavolini all'aperto del bar sono ancora pieni: l'azione e' fulminea, tra camerieri e clienti, il malvivente si allontana verso un suv di colore bianco, salta a bordo e si allontana. Viene chiamata la Polizia, ma poco dopo, in attesa delle forze dell'ordine, un ragazzo, sempre a volto scoperto, si avvicina tranquillamente ai tavolini, individua i due svizzeri e riconsegna l'orologio. In pochi minuti i rapinatori hanno capito che si tratta di un falso e che non ci avrebbero guadagnato nulla.

Manfredi: "Sulla sicurezza serve l'attenzione del governo"

- "La sicurezza urbana e' una delle grandi priorita' che abbiamo davanti e ci deve essere grande attenzione da parte del Governo centrale. Il tema delle rapine non e' solo napoletano: lo vediamo in tutte le grandi citta' anche a Milano".

Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, commentando la rapina a mano armata in pieno giorno ai danni di turisti nella centrale piazza Trieste e Trento. "Noi abbiamo una continua interlocuzione con la Prefettura e con le forze dell'ordine per migliorare il presidio soprattutto nelle zone piu' frequentate dai turisti - ha aggiunto - La questione sicurezza deve essere affrontata da un lato con il presidio del territorio e con una migliore organizzazione delle forze dell'ordine ma anche con azioni sulla videosorveglianza che stiamo mettendo in campo e nei prossimi mesi avremo dei risultati concreti perche' ci saranno investimenti sia sulla manutenzione che sull'installazione di nuove telecamere", ha concluso.