Faida di camorra: ancora sangue e morti, duplice omicidio a Ponticelli Un uomo si è costituito ed ora la sua posizione è al vaglio degli inquirenti

Duplice omicidio a Ponticelli nel rione Fiat. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno effettuando i primi rilievi del caso. Si sta tentando di capire la matrice dell'agguato avvenuto nella zona orientale di Napoli.

Gli investigatori stanno cercando di chiarire se il duplice omicidio sia legato ad ambienti malavitosi, in una zona nella quale negli ultimi due anni si è aperta una sanguinosa faida.

Il duplice omicidio di stamattina alla periferia di Napoli è avvenuto in un appartamento al piano terra di via Eugenio Montale.

Le vittime sono Carlo Esposito, 29 anni, e Antimo Imperatore, 56 anni; uno dei due era sull'uscio di casa. Secondo quanto al momento accertato dai carabinieri, entrambi sono riconducibili al clan De Micco-De Martino.

Una delle due vittime è stata trovata sull'uscio della porta d'ingresso.

Svolta nel duplice omicidio avvenuto questa mattina a Ponticelli, al Rione Fiat. Un uomo - non sono state ancora rese note le sue generalità - si è costituito presso i carabinieri e, in questo momento, è in Procura dove la sua posizione è al vaglio degli inquirenti