Camorra, 4 fermi per la stesa di Ponticelli, c'e' il 23enne reggente del clan Ricercato il minore che con altri punto' mitraglietta Skorpio su Ps

Nel giorno in cui a Ponticelli si è registrato un duplice omicidio di camorra nel rione Fiat, la Dda di Napoli ha emesso un provvedimento di fermo per i ragazzi maggiorenni del gruppo che mise a segno una stesa lo scorso 2 luglio in sella a potenti scooter e in pieno giorno, seminarono il panico tra i passanti in quella zona del quartiere Ponticelli di Napoli ritenuto sotto l'influenza criminale della famiglia malavitosa rivale dei De Micco.

Tra loro figura anche Emmanuel De Luca Bossa, 23 anni, elemento di vertice dell'omonimo clan, recentemente messo in liberta' (lo scorso 18 giugno).

Il decreto e' stato notificato solo ai maggiorenni del gruppo dai carabinieri: del minore, infatti, al momento non c'e' traccia. Il provvedimento e' stato emesso nell'ambito delle indagini sulla "stesa" (raid a colpi d'arma da fuoco esplosi all'impazzata, ndr) dello scorso 2 luglio che ha scatenato un "fuggi fuggi" generale tra i passanti e solo per fortuna non provoco' vittime innocenti.

Gli altri destinatari del decreto di fermo sono Vincenzo Barbato e Giuseppe Damiano, rispettivamente di 23 e 20 anni. Damiano e Barbato, tornati in liberta' lo scorso maggio, vennero arrestati, nel settembre 2021, per avere puntato, insieme con altre persone, una mitraglietta Skorpio contro una "pantera" della Polizia. Il minore, anch'egli componente del gruppo, in quell'occasione, riusci' a far perdere le tracce. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, anche quando era ai domiciliari, Emmanuel De Luca Bossa ha impartito direttive agli affiliati, assumendo di fatto un ruolo dirigenziale. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza analizzate dagli investigatori hanno registrato le fasi dell'azione di fuoco che si e' protratta lungo un percorso di ben 60 metri.