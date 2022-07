Sorpreso con 13 piante di canapa indiana in casa: arrestato un 27enne Blitz dei carabinieri a Qualiano

I carabinieri di Qualiano hanno arrestato in flagranza per detenzione illecita a fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 27enne del posto già noto alla forze dell’ordine. I militari hanno perquisito l’abitazione dell’uomo dove hanno rinvenuto e sequestrato 11 piantine di canapa indiana in piena fioritura e dell’altezza di 30 centimetri, 2 piantine di canapa indiana dell’altezza di 120 centimetri e vario materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.