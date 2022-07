Aggredito e rapinato in pieno giorno: c'è un video choc Borrelli: "Il livello di sicurezza è pari a zero. Si intervenga per ripristinare la legalità"

Condividi









di Gianni Vigoroso

Aggredito e rapinato in pieno giorno a Piazza de Nicola. Il video choc delle telecamere di un negozio. Borrelli” Il livello di sicurezza è pari a zero. Si intervenga per ripristinare la legalità prima che la situazione esploda.”