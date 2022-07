Napoli. Choc al rione Sanità, dopo 20 anni don Antonio Loffredo va via: perché? Don Antonio non sara' più nella basilica di Santa Maria alla Sanita'

Il suo e' forse il nome piu' conosciuto, ma sono una trentina i parroci a Napoli che cambiano la parrocchia che amministrano.

Le lettere con i nuovi incarichi sono state distribuite stamattina dall'arcivescovo partenopeo, don Mimmo Battaglia.

Don Antonio Loffredo, il parroco piu' conosciuto del rione Sanita', il motore della cooperativa di ragazzi che gestisce le catacombe e che ha ridato una spinta di sviluppo anche economico a un quartiere degradato, dopo 20 anni non sara' piu' nella basilica di Santa Maria alla Sanita'; il suo nuovo incarico non e' ancora stato deciso, ma sara' sostituito da don Luigi Calemme.

Ma cambia "casa" anche il parroco del Duomo di Napoli, don Enzo, sostituito da don Orlando Barba. I nuovi incarichi saranno operativi dal primo settembre prossimo. Don Antonio non e' il solo a non conoscere ancora la sua parrocchia di destinazione che pero' dovrebbe rimanere nel perimetro in cui ha operato con finora.