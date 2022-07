Quelle morti sospette in clinica e il dossieraggio contro il direttore sanitario Napoli: particolari sconcertanti nell'inchiesta su De Martino ai domiciliari con l'accusa di falso

Emergono particolari sconcertanti dall'inchiesta della Procura di Napoli sul cardiologo Giuseppe De Martino che all'epoca in cui lavorava per la clinica Mediterranea si sarebbe spinto a far pedinare e organizzare un dossieraggio a carico del direttore sanitario della clinica che non intendeva più consentirgli illeciti che esponevano a gravi rischi i pazienti.

Già un anno fa il noto elettrofisiologo e cardiologo era finito nel mirino della Procura.

Ma ora il professionista dovrà difendersi da accuse ancora più pesanti. Secondo la Procura avrebbe falsificato le cartelle cliniche su interventi a cui non aveva partecipato perché nello stesso periodo era a sciare a Madonna di Campiglio.

Ma gli inquirenti continuano ad indagare anche su morti sospette e sulla sua condotta professionale: avrebbe trasformato operazioni dì "ablazione" semplice nei più complessi interventi dì "ìbrida" solo per far lievitare i propri emolumenti e i rimborsi per la clinica (da 10mila a 20mila euro), a carico del Servizio nazionale. Il tutto con minacce e violenze agli infermieri che non eseguivano le sue indicazioni.