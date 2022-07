Chiede il pizzo per gli "amici di Qualiano" ma la vittima non si arrende Carabinieri arrestano 56enne napoletano

In questo forte periodo di crisi aveva comunque deciso di investire sulla propria attività commerciale. Una ristrutturazione alla pasticceria della quale è proprietaria che le avrebbe permesso – questa è la speranza – di guardare il futuro positivamente. C’è qualcuno però che la pensa diversamente e pretende di entrare nella vita delle persone per bene a discapito dei loro sacrifici e delle loro speranze.

Questa volta siamo a Qualiano e la vittima è una 31enne. Un uomo entra nel locale in ristrutturazione e la richiesta è chiara e inequivocabile. “Mille euro per gli amici di Qualiano”. L’appuntamento è fissato per l’indomani mattina.

La paura è grande ma lo è anche la fiducia nelle Istituzioni e così la donna chiede aiuto ai carabinieri. I militari della locale stazione organizzano il servizio e all’incontro ci sono anche loro. L’uomo viene bloccato e arrestato. Si tratta di un 56enne giuglianese, persona contigua al clan De Rosa. L’arrestato è ora nel carcere di Secondigliano a disposizione dell’Autorità giudiziaria e risponderà di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalle finalità mafiose.