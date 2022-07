Ancora bombe e paura a Ponticelli: un agguato e due esplosioni Un 16enne ferito a colpi di pistola nel corso di un agguato e due nuovi raid

Un 16enne ferito a colpi di pistola nel corso di un agguato e due esplosioni. La prima in via Virginia Woolf, un'autobomba all'interno di una Jeep Renegade di una donna incensurata, che ha poi preso fuoco e la seconda, una bomba carta artigianale, in via Pacioli. Entrambi gli episodi nella zona già infuocata di Ponticelli, Cinque le auto che hanno subito danni a causa dei due raid.

"Lo Stato deve far sentire con forza la sua presenza: occorrono maggiori uomini in campo e più pattugliamenti notturni, la gente deve tornare a poter vivere la propria quotidianità in tranquillità, senza l'ansia di trovarsi al centro di un agguato o colpita da una bomba, come se fossimo in un campo di guerra", il commento a caldo del consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli.

Dopo il duplice omicidio di mercoledì scorso, continuano ad esplodere bombe a Ponticelli. E' stato chiesto alle alla forze dell’ordine di impiegare più risorse per verificare se si tratti di episodi collegati all’assassinio.