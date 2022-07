Napoli: Carabinieri setacciano piazza mercato. Sanzioni e sequestri 21 i mezzi controllati per 17 contravvenzioni amministrative, per un totale di 30mila euro

Controlli a tappeto per i Carabinieri della compagnia Stella con focus su piazza Mercato spesso percorsa da centauri e automobilisti indisciplinati.

Il servizio è stato svolto insieme ai militari del nucleo radiomobile di Napoli e agli agenti della locale polizia municipale.

Durante la notte sono state controllate 21 persone e 10 di queste sono pregiudicate. 21 i mezzi controllati per 17 contravvenzioni amministrative, per un totale di 30mila euro, 6 scooter sequestrati. 28 i punti complessivi decurtati dalle patenti e 5 le carte di circolazione ritirate.

Non solo controlli al codice della strada ma anche perquisizioni nelle zone ritenute maggiormente “sensibili”.

Sequestrata una pistola replica senza il tappo rosso identica a quelle utilizzate dalle forze dell’ordine e 9 cartucce 9x21 trovate in un’area condominiale di un edificio del quartiere.

Denunciato, infine, un uomo fermato in strada con addosso 11 dosi di cocaina pronte alla vendita.