15enne accoltellato in centro, è in pericolo di vita Sarebbe stato colpito senza motivo da una persona che non conosceva

Un 15enne è finito in prognosi riservata ed è in perciolo di vita a Napoli dopo essere stato ferito all'addome. Ieri sera verso le 23,30 i Carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti al pronto soccorso Pellegrini dove poco prima era stato trasportato da personale del 118 un minorenne ferito, un 15enne incensurato di Marano di Napoli. Il giovane aveva riportato una profonda ferita all'addome. Ora è in ospedale e le sue condizioni sono critiche, è in pericolo di vita. Ha subito interventi chirurgici.Da una prima ricostruzione dei militari ancora da verificare pare che i ragazzi mentre stavano trascorrendo la serata a Vicoletto II San Giovanni Maggiore (in zona universitaria) siano stati avvicinati da una persona che, senza alcun apparente motivo, avrebbe colpito il giovane con un qualcosa di affilato per poi allontanarsi. Sul posto indicato non sono state rinvenute tracce ematiche, fanno sapere i carabinieri. Il giovane - con "ferita da punta e taglio ipocondrio destro" - è stato sottoposto a intervento chirurgico per poi essere trasferito all'ospedale del Mare. Sono in corso accertamenti dei Carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto.