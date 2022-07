Rogo al campo rom di Scampia, Arpac al lavoro per verificare i veleni nell'aria Non è stato possibile finora analizzare i tipi di materiali combusti

Fiamme nel campo nomadi di Scampia. Dalle sette del mattino i vigili del fuoco sono stati impegnati per spegnere l’incendio divampato nell’accampamento di via Cupa Perillo.

Protestano i residenti che da tempo denunciano che nella zona vengono bruciati rifiuti e copertoni smaltiti illecitamente. Un'intensa nuvola di fumo nero ha invaso le strade. È stato chiuso anche un tratto dell'Asse Mediano. Sul posto è intervenuta l’agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania. “I tecnici del dipartimento di Napoli, con il supporto della polizia – si legge in una nota - hanno attivato presso la scuola 'Ilaria Alpi', a ridosso del sito dell'incendio, un campionatore ad alto volume per la ricerca di diossine e furani dispersi in atmosfera”.

L’Arpac fa sapere che “i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le braci covanti e non è stato pertanto possibile finora analizzare i tipi di materiali combusti. Si sta valutando inoltre - si legge in una nota - l'attivazione di strumenti di monitoraggio della qualità dell'aria a valle dello spegnimento”.