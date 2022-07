Colto da malore in auto, salvato da un volontario con massaggio cardiaco L'emozionante storia arriva da Acerra

Si è trovato nel posto giusto al momento giusto e grazie alla sua preparazione maturata sul campo è riuscito a salvare una vita umana. E' la bella ed emozionante storia che arriva da Acerra. Bartolomeo Carfora, volontario della delegazione Unac di Arienzo in provincia di Caserta, è intervenuto in soccorso ad una persona colta da malore in auto. Non ha perso un solo istante e avendo fatto tesoro della formazione in materia di primo soccorso è riuscito a rianimare l'automobilista, un 53enne del luogo, in attesa dell'arrivo del 118 e della polizia stradale. E' stato un sospiro di sollievo, dopo aver temuto davvero il peggio. Carfora ha ricevuto il plauso da tutti a partire da Antonio Savino, presidente nazionale Unac, da Gaetano Letizia presidente Unac Campania. Al volontario e all’Unac le congratulazioni per il costante impegno nel sociale in tutto il territorio campano e non solo.