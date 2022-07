Napoli, raid ai tavolini di un bar di Chiaia: cliente rapinato dell'orologio Secondo episodio in pochi giorni, turista minacciato con una pistola

Ancora una rapina con pistola a un turista seduto al bar. Dopo quanto è accaduto la scorsa settimana in Piazza Trieste e Trento, ieri sera, un turista, mentre era seduto al tavolino di un bar in piazza Rodinò a Napoli, è stato avvicinato da due individui a bordo di scooter uno dei quali armato di pistola. I rapinatori si son fatti consegnare dall'uomo un orologio dal valore di circa 6mila euro per poi fuggire. L'area è video-sorvegliata, indagini in corso dei Carabinieri della stazione di Napoli Chiaia.

L'orologio ha un valore di 6mila euro. La vittima è un 47enne che era seduto ai tavolini del bar/ristorante Cantine Sociali. Probabilmente i rapinatori o qualche complice lo avevano notato poco prima, durante un giro di perlustrazione, e si erano accorti dell'orologio prezioso che aveva al polso. Così, in pochi istanti, il raid: sotto la minaccia della pistola, l'uomo non ha potuto fare altro che slacciare il cinturino. L'area è coperta dalla videosorveglianza, è probabile che le telecamere installate nella piazzetta e ai varchi dell'isola pedonale abbiano ripreso i criminali durante il raid o il loro percorso per raggiungere la zona o per allontanarsi.