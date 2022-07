Furto da 150 mila euro in un'abitazione al Vomero: filmato da una telecamera Ha avuto 30 minuti e più per poter agire indisturbato

Ha avuto 30 minuti e più per poter agire indisturbato. Più’ di mezz‘ora per poter scegliere con cura gli oggetti di valore da portare via. Ed è così che un topo d’appartamento è riuscito senza alcun problema a racimolare un bottino del valore di circa 150 mila euro svaligiando un‘abitazione al Vomero.

L‘uomo dopo aver indossato cappellino e mascherina chirurgica si è introdotto furtivamente in un condomino di via Giuseppe Orsi alle 2.09, si è diretto deciso verso l’appartamento prescelto per poi andare via alle 2.41.

È lo stesso proprietario dell’appartamento a raccontare la vicenda rivolgendosi al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli:

“È salito un uomo solo. Mi ha rubato circa 150 mila euro di orologi preziosi e 3 borse firmate restando 30 minuti in casa. In un'altra registrazione si vede come l’uomo indossi la mascherina all’esterno del palazzo, evidentemente non si era accorto della telecamera esterna.”.

“Chiediamo che il soggetto venga al più presto individuato ed arrestato verificando. È chiaro come il sole che oggigiorno nessuno può più dormire sonni tranquilli. Questore e prefetto si adoperino per riportare la sicurezza e la legalità in città che ora è in balia di delinquenti e criminali.”- ha dichiarato Borrelli assieme a Rino Nasti, consigliere municipale di Europa Verde.