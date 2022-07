Portici, rapina a mano armata in agenzia di scommesse: c'è il video Borrelli: “Questi criminali sono violenti e pericolosi, non hanno scrupoli e non esitano a sparare"

Il filmato del circuito chiuso: il rapinatore minaccia la dipendente con una pistola e la donna si sente male dallo spavento.