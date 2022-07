Sanità: eseguito un provvedimento per la carcerazione Rintracciato e arrestato un 30enne

Gli agenti del commissariato San Carlo Arena hanno rintracciato e arrestato, presso la sua abitazione in via Antonio Villari, un 30enne napoletano, in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione emesso lo scorso 27 luglio dalla procura della repubblica presso il tribunale di Napoli ufficio esecuzioni penali, poiché condannato alla pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione e ad una multa di 1466 euro per i reati di rapina aggravata e lesioni personali, commessi a Napoli nel 2019.