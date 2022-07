Napoli, estorsione al mercato: due persone in manette Operazione dei carabinieri del nucleo investigativo di Napoli

I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli hanno arrestato per estorsione un 39enne e un suo coetaneo. Il primo è di Pianura mentre l’altro è di Fuorigrotta, sono entrambi già noti alle forze dell’ordine.

Davanti agli occhi attenti dei Carabinieri l’estorsione che si consumava pian piano. 19 i commercianti di via Jose Maria Escriva che, avvicinati dai 2, consegnavano la somma di 10 euro.

Diversi i commercianti sentiti che hanno raccontato ai militari dell’Arma come la “tassa” fissa si ripetesse quotidianamente da 4 settimane. Gli arrestati sono nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio. Indagini in corso da parte dei Carabinieri per approfondire la vicenda.