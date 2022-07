Sorpreso a rubare uno scooter: denunciato Intervento della polizia a Vicaria-Mercato nel quartiere Vasto a Napoli

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Novara in direzione di via Arenaccia, hanno notato due giovani che stavano armeggiando vicino ad uno scooter.

I due, alla vista degli operatori, sono saliti a bordo del veicolo e si sono dati alla fuga fino a quando, giunti in via Genova, lo hanno lasciato cadere al centro della carreggiata per poi scappare in direzioni diverse.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato uno dei due, trovandolo in possesso di due cacciaviti, mentre l’altro è riuscito a far perdere le proprie tracce; inoltre, hanno accertato che il bloccasterzo del motorino presentava segni di effrazione e che era stato rubato poco prima nei pressi di piazza Garibaldi. Un 16enne napoletano è stato denunciato per furto aggravato ed è stato affidato ai genitori.