Nuovo scacco alla movida a Napoli: decine di violazioni al codice della strada Intervento congiunto da parte delle forze dell'ordine

Gli agenti dei commissariati San Ferdinando e Vomero, i finanzieri del comando provinciale di Napoli e personale della polizia municipale, con il supporto del reparto mobile di Napoli, hanno effettuato controlli in zona Chiaia e al Vomero.

Nel corso dell’attività gli agenti del commissariato San Ferdinando, nelle vie Riviera di Chiaia, Carducci, Alabardieri e in piazza Rodinò, hanno identificato 29 persone, di cui 7 con precedenti di polizia, e controllato 10 veicoli.

Infine, gli agenti del commissariato Vomero hanno effettuato controlli a San Martino, nelle vie Falcone, Scarlatti e Giordano e nelle piazze Vanvitelli e medaglie d’oro, dove hanno identificato 50 persone, di cui 7 con precedenti di polizia, contestato 20 violazioni del Codice della Strada per divieto di sosta e rimosso 26 veicoli poiché parcheggiati in strada in sosta vietata.

I Nibbio dell’Ufficio prevenzione generale e gli agenti della polizia municipale hanno effettuato ivece un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Soccavo in particolare nelle vie Adriano, Marco Aurelio e in viale Traiano.

Nel corso dell’attività sono state identificate 86 persone, di cui 21 con precedenti di polizia, e controllati 77 veicoli, di cui 28 sottoposti a sequestro amministrativo e 2 sottoposti a fermo amministrativo.

Infine, sono state contestate 53 violazioni del codice della strada per mancata copertura assicurativa, mancata esibizione dei documenti di circolazione, mancanza della revisione periodica, guida con patente scaduta, guida senza patente, guida con patente di categoria diversa da quella prevista, mancato uso del casco protettivo e guida di veicolo già sottoposto a sequestro.