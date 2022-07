Killer in scooter, agguato a Soccavo: ferito di striscio, 46enne si salva Sul posto i carabinieri che hanno ricostruito la dinamica dell'episodio a Napoli

A Napoli, nella notte, i Carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti in via Catone del quartiere Soccavo per segnalazione di colpi d'arma da fuoco.

Sul posto un 46enne del posto, gia' noto alle forze dell'ordine, che presentava alle gambe delle lievi abrasioni. Sequestrati 6 bossoli calibro 9x21 trovati sul manto stradale.

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che l'uomo, mentre era a bordo del proprio scooter, sia stato avvicinato da alcuni individui a bordo di un altro mezzo che per motivi ancora poco chiari hanno esploso alcuni colpi d'arma da fuoco nei suoi confronti. L'uomo e' stato medicato dal personale del 118 intervenuto sul luogo e le abrasioni sembrano essere riconducibili a colpi di striscio o rimbalzo. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della compagnia di Bagnoli