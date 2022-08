Parco del Partenio, 3 ettari di foresta in fiamme: denunciato 55enne E' accaduto nel territorio di Roccarainola

Siamo nel Parco Regionale del Partenio, in una porzione del comune di Roccarainola che fa da spartiacque tra la provincia napoletana e quella beneventana.

Le fiamme si sono propagate rapidamente e hanno distrutto molti alberi prima di essere estinte dai vigili del fuoco e dai carabinieri.

Proprio questi ultimi, militari della stazione forestale del posto, hanno accertato che l’incendio era iniziato in un terreno di un uomo del 67. L’area non era stata ripulita e manutenuta affinché fosse prevenuto il pericolo roghi. L’uomo è stato denunciato per incendio e sanzionato amministrativamente.