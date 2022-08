Il black out idrico in Penisola Sorrentina e Capri non è solo colpa del maltempo La pioggia che si sta abbattendo violenta sull'area costiera fa venire alla luce problemi antichi

di Vincenzo Califano

L'ultima e più grave interruzione della fornitura idrica dovuta a un guasto alla tubatura di Castellammare di Stabia. La Gori, che gestisce il servizio, è alle prese con gli interventi di urgenza, ma se ne contano decine e decine da inizio anno.