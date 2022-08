Tragico incidente: Gragnano piange la morte di Giovanni, aveva soli 22 anni Terribile schianto tra scooter e auto

Aveva soli 22 anni Giovanni. E' morto mentre era in vacanza in un terribile incidente stradale in sella al suo scooter. Un impatto violento con un'auto le cui cause sono tutte da accertare. Una notizia tristissima che ha addolorato la comunità di Gragnano in piena estate il giorno dopo ferragosto. Sul posto i sanitari del 118 ma ogni soccorso si è rivelato inutile. La dinamica è al vaglio dei carabinieri. Salma sequestrata e trasferita nell’obitorio di Battipaglia per gli accertamenti medico legali.