Portici, a fuoco il motore di un bus: tragedia sfiorata Nessun ferito a bordo

Il vano motore di un autobus si è incendiato senza provocare feriti a bordo: l'episodio è accaduto ieri pomeriggio in via Diaz a Portici. Dopo aver messo in sicurezza i passeggeri presenti sul bus insieme all'autista, il sostituto commissario Giuseppe Alterio in quiescenza, ha domato le fiamme con l'estintore. Nel frattempo, ha avvisato dell'accaduto il Commissariato della Polizia di Stato Portici- Ercolano e ha chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale.