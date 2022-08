Terzo pusher in manette in meno di 24 ore: le dosi ordinate al cellulare L'operazione antidroga dei carabinieri del Vomero nel quartiere Arenella di Napoli

Terzo pusher in manette in meno di 24 ore. L'arresto è stato effettuato dai Carabinieri del nucleo operativo del Vomero. A finire in manette per detenzione di droga a fini di spaccio Francesco P., 53enne dei quartieri spagnoli già noto alle forze dell’ordine. I militari lo hanno bloccato questa notte in Via Cavallino. Addosso 3 involucri di cocaina, 120 euro in contante ritenuto provento illecito e un cellulare utilizzato verosimilmente per pianificare gli scambi.

Solo ieri altri due pusher arrestati

I Carabinieri del nucleo operativo del Vomero a Napoli ieri hanno arrestato due uomini per spaccio di droga, già noti le forze dell'ordine. Erano in via Altamura quando i militari hanno assistito alla vendita di una dose di cocaina. E' stato inutile il tentativo di disfarsi della droga - un grammo diviso in 4 involucri -, recuperato appena prima di ammanettare i due pusher. Sono stati sequestrati anche 220 euro ritenuti un provento illecito. Sono entrambi ai domiciliari in attesa di giudizio. Per il "cliente" è stata fatta una segnalazione alla prefettura.