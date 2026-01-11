Il Milan inciampa a Firenze: finisce 1-1, Nkunku salva Allegri Il terzo gol in campionato del francese regala un punto

Il Milan evita la sconfitta nei minuti finali a Firenze e porta a casa un pareggio prezioso: la sfida contro la Fiorentina, valida per la ventesima giornata di campionato e prima del girone di ritorno, si chiude sull’1-1 allo stadio Franchi.

Nel primo tempo sono soprattutto i padroni di casa a farsi preferire. La Fiorentina spinge con continuità sulla corsia di sinistra, dove Gudmundsson e Gosens creano più di un grattacapo alla difesa rossonera, mettendo in mezzo numerosi cross insidiosi. Il Milan appare a tratti in difficoltà, ma riesce comunque a rendersi pericoloso grazie al lavoro sporco di Fullkrug. Il centravanti tedesco fa da sponda in due occasioni invitanti per Pulisic, che però spreca entrambe le chance fallendo il possibile vantaggio.

Nella ripresa il copione non cambia e anzi i viola aumentano la pressione, trovando il meritato gol al 66’. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto alla perfezione da Gudmundsson, Comuzzo svetta di testa e firma l’1-0 che fa esplodere il Franchi. Allegri prova allora a cambiare l’inerzia del match inserendo forze fresche dalla panchina, tra cui Nkunku. La mossa si rivela decisiva: al 90’, su assist di Fofana, l’ex Chelsea lascia partire un destro secco che batte il portiere e regala il pareggio ai rossoneri.

Nel recupero la Fiorentina va vicinissima al colpo grosso, colpendo una clamorosa traversa al 97’ con il neoacquisto Brescianini. Il Milan allunga così la propria striscia di risultati utili consecutivi, ma rimane a due punti dall’Inter, attesa in serata dall’impegno casalingo contro il Napoli. La Fiorentina sale invece a quota 14 punti e continua a intravedere la zona salvezza.