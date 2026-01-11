Bacoli, Della Ragione: ingressi al Parco Vanvitelliano aumentati di 20 volte Il sindaco rivendica i risultati raggiunti per l'importante sito culturale

“È davvero incredibile! Abbiamo aumentato di 20 volte gli ingressi al Parco Vanvitelliano”. Parte così il lungo intervento del sindaco di Bacoli, Josy Gerardo Della Ragione che rivendica i risultati raggiunti per l'importante sito culturale.

“Oggi, nel 2025, abbiamo superato i 250.000 euro di incassi. Non avete letto male. Da tredicimila euro, siamo arrivati fino a duecentocinquantamila euro. È una grande vittoria”, scrive il primo cittadino di Bacoli che rivendica un nuovo record per la città.

Bacoli: un nuovo record per la città

“Abbiamo ottenuto un nuovo record per la nostra città. Ci riusciamo grazie ai matrimoni civili, alle foto, alle mostre. Soldi – spiega ancora Josy Gerardo Della Ragione - che utilizziamo per la manutenzione ed il controllo dei giardini pubblici, per la cura degli immobili, per assicurare centinaia di eventi gratuiti per le famiglie, per i bambini, per i ragazzi. Per tutti. Dai concerti alle rassegne, dai cineforum ai convegni".

Il Parco Vanvitelliano di Bacoli

"Oggi il Parco Vanvitelliano è tra i centri culturali più vivaci della provincia di Napoli. È vissuto ad ogni ora, per passeggiare, per ammirare bellezza, per girare video. Dal degrado in cui era sprofondato, alla grande meraviglia degli ultimi tempi. Ringrazio il Centro Ittico Campano, tutta l’amministrazione comunale e quanti ogni giorno scelgono questo luogo. Insieme, per fare sempre meglio. Un passo alla volta”.