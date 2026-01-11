Uomo disperso nel golfo di Napoli, ricerche in atto La sua tavola da surf è stata ritrovata lungo la costa di Posillipo

Sono in atto le ricerche di un uomo che al momento risulta disperso nel golfo di Napoli. La sua tavola da surf è stata ritrovata lungo la costa della zona di Posillipo. Le ricerche sono condotte dalla Guardia Costiera con l'aiuto del nucleo elicotterista dei Vigili del Fuoco. In questi giorni il mare risulta molto agitato per le condizioni meteo che hanno fatto scattare anche un'allerta di livello giallo.