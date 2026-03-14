Conte: "Contro il Lecce vittoria importante, dosiamo i calciatori fuori da mesi" L'allenatore: ho a che fare con ragazzi seri e preparati e quindi oggi ho fatto delle scelte

"Durante una partita, ci sono diverse chiavi di lettura. Partiamo dall'idea presupposta che stiamo parlando di giocatori che sono stati fuori 4-5 mesi e stanno recuperando e quindi non possiamo pensare che possano tornare subito in campo nelle migliori delle condizioni. Oggi siamo partiti con Anguissa titolare insieme a Gilmour e Elmas più avanti. Ho cambiato perché sono giocatori forti ma che devono ritrovarsi e riabituarsi ai ritmi". Così Antonio Conte nel post gara di Napoli-Lecce, terminata 2-1.

Ai microfoni di Dazn il tecnico azzurro ha ricordato che "i ragazzi devono avere fiducia, perché il bene comune deve essere il Napoli come squadra. Ho a che fare con ragazzi seri e preparati e quindi oggi ho fatto delle scelte, facendo cambi nell'intervallo. Ricordo che McTominay era fuori da un mese, De Bruyne da quattro, tutti vogliono giocare ma dobbiamo dosare tutto per la rosa pensando che tutti dobbiamo raggiungere la qualificazione in Champions che per noi è importante".

Conte ha commentato anche il malore di Banda: "Stavo preparando la barriera per la punizione del Lecce. Mi trovavo sulla stessa linea e ad un certo punto ho visto che il giocatore si stava accasciando e mi sono preoccupato quando ho visto che metteva la mano sul petto. Mi sono precipitato sul campo gridando per i soccorsi. Abbiamo vissuto nel tempo altre situazioni simili e non le auguriamo a nessuno. Mi auguro stia bene e stiamo parlando di un ragazzo a modo, auguriamo il meglio a lui e alla famiglia".