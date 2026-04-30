Rapine e furti in appartamento: arrestati due ladri acrobati L’indagine, condotta dagli agenti del commissariato di polizia Vicaria-Mercato

La polizia ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due persone, un uomo ed una donna, ritenuti gravemente indiziati di essere gli autori di numerosi episodi di rapine e furti in appartamento.

L’indagine, condotta dagli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, è scaturita a seguito delle numerose denunce presentate da privati cittadini, strutture ricettive ed esercizi commerciali, vittime di una serie di reati predatori che avevano progressivamente generato un diffuso allarme sociale.

Il fenomeno, caratterizzato da modalità esecutive particolarmente audaci, spesso con accessi agli immobili attraverso balconi e piani elevati, è stato più volte oggetto di attenzione da parte della stampa locale napoletana, che ha descritto episodi analoghi riconducendoli alla figura del cosiddetto “ladro acrobata”, numerose testate campane infatti hanno evidenziato la spregiudicatezza, la pericolosità e la frequenza di tali azioni delittuose, spesso corredate da immagini tratte da sistemi di videosorveglianza che mostravano soggetti intenti a muoversi agilmente tra gli edifici.

In tale contesto investigativo, fondamentale è risultata l’attenta attività di analisi e comparazione dei filmati acquisiti dai sistemi di sorveglianza, nonché il riconoscimento fotografico effettuato dalle vittime attraverso appositi album predisposti dagli investigatori. Gli elementi raccolti hanno consentito di individuare con elevato grado di attendibilità gli autori dei reati seriali.

L’uomo è stato tratto in arresto in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare e tradotto presso la locale casa circondariale, mentre la donna è stata sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il provvedimento eseguito è una misura precautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatarii della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.