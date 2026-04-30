Accertamenti patrimoniali del Ros: beni squestrati dalla Dda a Napoli Valore complessivo circa 8 milioni di euro

I carabinieri del raggruppamento operativo speciale di Napoli hanno eseguito un provvedimento di sequestro beni, finalizzato alla confisca, emesso dal Tribunale, 2^ sezione misure di prevenzione di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Napoli, a carico di un noto imprenditore napoletano.

In particolare, il sequestro riguarda 6 immobili e 2 terreni ubicati nella provincia di Napoli e dell’Aquila, 4 quote di compartecipazione societarie di aziende operanti prevalentemente nel settore sanitario ed edile, conti correnti e polizze assicurative intestate al proposto ed ai suoi familiari, destinatari del provvedimento ablativo in quanto terzi interessati, per un valore complessivo di circa 8 milioni di euro.

La proposta di sequestro trae origine dagli accertamenti patrimoniali eseguiti dal Ros di Napoli sviluppati sulla base degli esiti processuali dell’indagine i cui esiti, al termine del giudizio ordinario di primo grado, portavano alla condanna di 21 imputati riconosciuti colpevoli dei reati di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, voto di scambio politico - mafioso, estorsione, corruzione, turbata libertà degli incanti, tentato omicidio, intestazione fittizia di beni ed altro.