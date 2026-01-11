Ricerche sospese nel Golfo di Napoli dopo la segnalazione di un uomo in mare Al momento nessuna persona scomparsa nè mayday

Dopo ore di allerta sono state sospese le ricerche messe in atto dalla Capitaneria di Porto dopo che era arrivata la segnalazione di un uomo colpito da un'onda e caduto in mare mentre si trovava su una tavola da sup. Alla Capitaneria al momento non è arrivata nessuna segnalazione di persona scomparsa. Si è anche accertato che una persona che solitamente, in quella stessa zona relativa alla segnalazione, utilizza il Sup è regolarmente rientrata a casa.