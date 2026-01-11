Dopo ore di allerta sono state sospese le ricerche messe in atto dalla Capitaneria di Porto dopo che era arrivata la segnalazione di un uomo colpito da un'onda e caduto in mare mentre si trovava su una tavola da sup. Alla Capitaneria al momento non è arrivata nessuna segnalazione di persona scomparsa. Si è anche accertato che una persona che solitamente, in quella stessa zona relativa alla segnalazione, utilizza il Sup è regolarmente rientrata a casa.
Ricerche sospese nel Golfo di Napoli dopo la segnalazione di un uomo in mare
Al momento nessuna persona scomparsa nè mayday
Napoli.