Nasconde droga in casa: arrestato un 31enne L'intervento della polizia ad Afragola

La polizia ha arrestato per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 31enne di Afragola, con precedenti, anche specifici, ed attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Gli agenti del commissariato di Afragola, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dell'uomo dove hanno rinvenuto 17 involucri di cocaina, 2 bustine di hashish, una bustina di marijuana, 1.945 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, una macchina per sottovuoto ed altro materiale per il confezionamento della droga. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.