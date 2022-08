Ischia, cameriere massacrato per un apprezzamento a una cliente Due uomini di Napoli denunciati, il cameriere operato d'urgenza

In un noto hotel di iscgia un cameriere avrebbe fatto un apprezzamento a una cliente e questo sarebbe bastato per scatenare la furia di altri due clienti che lo hanno preso a bottigliate in testa. Il cameriere, 49 anni, è finito d'urgenza in sala operatoria, trasportato in elicottero all'ospedale del Mare: prognosi di 45 giorni.

La denuncia è scattata per un 35enne e di un 37enne, entrambi del centro storico di Napoli, che erano in vacanza con le compagne sull'isola del Golfo.

L'aggressione è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ischia. I due responsabili sono stati identificati dai militari e denunciati per lesioni gravissime con foglio di via obbligatorio.