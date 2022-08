Tentano di aprire un deposito di attrezzi agricoli: denunciati L'intervento della polizia a Pompei

Gli agenti del commissariato di Pompei, sono intervenuti in via Nolana II Traversa per la segnalazione di un furto in abitazione.

I poliziotti, una volta sul posto, hanno contattato il richiedente il quale ha raccontato che, poco prima, due uomini avevano tentato di aprire la porta in ferro di un deposito di attrezzi agricoli posto in un fondo adiacente alla sua abitazione e, accortisi di essere stati visti, si erano dati alla fuga in direzione degli scavi archeologici di Pompei.

Gli operatori, grazie alle descrizioni fornite dal cittadino ed alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza del sito archeologico, hanno rintracciato i due a bordo di un’autovettura in via Fossa Valle identificandoli. Si tratta di due romeni di 28 e 32 anni con precedenti, denunciati per tentato furto.