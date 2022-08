Spara alla moglie e si barrica in casa: irruzione dei carabinieri dopo 14 ore Si è chiusa nella tarda serata di ieri la drammatica vicenda che ha avuto per protagonista un 80enne

Quasi 14 ore di trattative, sperando di evitare un epilogo tragico.

Alla fine i Carabinieri sono riusciti a fare irruzione nell'abitazione dell'ottantenne che, a Bacoli, ieri mattina ha ferito la moglie con due colpi di pistola e si è barricato in casa minacciando il suicidio.

Le negoziazioni sono andate avanti per ore, finché in serata i militari hanno fatto irruzione e hanno bloccato l'uomo, un 80enne, che dovrà rispondere di tentato omicidio. In casa è stata trovata la pistola utilizzata dall'anziano, che è stata sequestrata.

La donna, 77 anni, è stata portata all'ospedale di Pozzuoli dove è ricoverata, non in pericolo di vita. Nel corso delle trattative era entrata in casa la figlia dell'80enne che però non è riuscita a convincere il padre, un ex camionista, ad arrendersi. A tarda sera il blitz dei carabinieri.