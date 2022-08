Afragola: 44enne ferito da colpi di pistola finisce in ospedale: si indaga La vittima dell'agguato è sotto osservazioni ma non correrebbe alcun pericolo.

Unn 44enne di Afragola è giunto al pronto soccorso dell'ospedale di Frattamaggiore con ferite da arma da fuoco ad entrambi i piedi. Il grave episodio sul quale stanno facendo piena luce gli inquirenti si è verificato nell'hinterland a Nord di Napoli. Non si conosce ancora il movente. Sul posto si sono recati i carabinieri di Casoria che hanno avviato le relative indagini. Le condizioni della persona rimasta ferita non sono fortunatamente gravi. E' sotto osservazioni ma non correrebbe alcun pericolo. Secondo prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata ferita in via Cantariello, sembrerebbe dopo un tentativo di rapina. Ma lo stanno chiarendo gli inquirenti che al momento non escudono alcuna pista.