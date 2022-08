Evasione, furti e lesioni: provvedimento di carcerazione per un 53enne L'uomo è stato rintracciato ed arrestato dagli uomini della squadra mobile

I falchi della squadra mobile hanno rintracciato e arrestato, presso la sua abitazione, un 53enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione emesso lo scorso 17 agosto dalla procura della repubblica presso il tribunale di Ancona, ufficio esecuzioni penali, poiché condannato alla pena di 11 anni e 5 giorni di reclusione, ad una pena pecuniaria di 1.864 euro e all’interdizione legale dai pubblici uffici per 5 anni per i reati di evasione, furto, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli commessi a Napoli, Ravenna, Bologna e Pesaro tra il 2002 ed il 2015.