Napoli, brucia la collina dei Camaldoli: canadair in azione Borrelli: "Ogni anno si ripete la stessa storia, arrestare piromani e mettere in sicuewzza l'area"

"Ogni anno ci ritroviamo ad assistere alle stesse identiche immagini, la collina dei Camaldoli che brucia e decine di uomini dei vigili del fuoco impegnati per ore e ore a contrastare l’incendio.

Fortunatamente è arrivata la pioggia a dare una mano aglio uomini e alle donne impegnati nello spegnimento, ma è assurdo che la storia debba ripetersi sempre uguale a se stessa."

Così Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde, e Vincenzo Peretti, co-portavoce regionale del Sole che Ride.

"E’ necessario prevedere un piano per la difesa dei boschi, soprattutto quelli che si trovano in città e vicino alle abitazioni.

La tutela dell’ambiente passa anche da una seria prevenzione antincendio che bisogna mettere in atto al più presto per fermare i piromani che ogni anno agiscono quasi indisturbati. Servono più fototrappole, gli unici strumenti in grado di beccare in flagranza questi criminali, oltre ad attività di indagine più approfondite e l’utilizzo dei droni per il controllo del territorio. La tutela ambientale deve essere una priorità per tutti, ne va del nostro futuro."