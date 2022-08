Picchiata dal compagno vuole farla finita: salvata in extremis dai carabinieri Intervento a San Giorgio a Cremano dei militari evita il peggio

La segnalazione è scattata alle ore 22.00 al 112: per una lite in famiglia a San Giorgio a Cremano. Una volta arrivati sul posto i carabinieri hanno viso una donna affacciata al balcone di un primo piano, che urlava e chiedeva aiuto. La donna ha indicato un uomo non lontano da lì che sta correndo: è il proprio compagno che dopo averla malmenata stava provando a fuggire. L’uomo è stato bloccato dagli altri carabinieri della stazione di Portici e dai colleghi del locale commissariato intervenuti in supporto. L'uomo l'aveva, secondo quanto riferito dalla donna, afferrata per il collo e aveva tentato di soffocarla coprendole il volto con un cuscino. La donna, disperata, voleva farla finita ma grazie all'intervento di un carabiniere donna è stata dissuasa dall'insana intenzione.

L’arrestato è in carcere in attesa di giudizio.