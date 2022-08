Elezioni, garante dei detenuti: "I politici vengano a visitare i penitenziari" "Venite in carcere - dichiara Ciambriello rivolgendosi ai candidati alle elezioni politiche"

"Il tema del carcere non interessa alla politica. I candidati vengano a visitare le carceri".

Così Samuele Ciambriello, garante dei detenuti della Campania.

"Venite in carcere - dichiara Ciambriello rivolgendosi ai candidati alle elezioni politiche - toccate con mano la realtà della detenzione, preoccupatevene anche se non genera consensi. Dimostrate, candidati, che siete interessati al carcere, a tutte le problematiche che ruotano intorno all'esecuzione penale. Tornate a parlare di giustizia e inserite tra i tanti obiettivi quello di realizzare una riforma della giustizia che riconsideri gli antichi principi della pena, già enunciati da Cesare Beccaria. Mi dispiace tanto constatare che il tema del carcere e quello della giustizia non sia la priorità di alcuno schieramento, anzi sono temi pressoché assenti".

Secondo Ciambriello "la politica non può non accogliere l'esigenza di restituire dignità a chi ha sì sbagliato, ma sta pagando per quell'errore. Ritengo che i candidati debbano varcare le porte del carcere: ascoltare storie, esperienze, disagi, ingiustizie, fa accorciare le distanze, ridurre l'indifferenza. Il carcere esiste, non è e non può diventare una discarica sociale. Il tema della detenzione, così come quello della giustizia, che sia equa e certa nei tempi, riguarda tutti noi. Restare in silenzio, considera il carcere un luogo che dà sicurezza alla collettività, è un errore colossale".